"Uno spettacolo di facciata",. Macchini alla rassegna del Panettone

Debutta con un ‘amico’ come Piero Massimo Macchini la nuova stagione del Teatro Panettone di Ancona, organizzata dal Gruppo Teatrale Recremisi. Il popolare comico marchigiano, noto a livello nazionale, domani (ore 21) torna sul palco della sala dorica con ‘110% - Uno spettacolo di facciata’. Si può ridere del superbonus, delle speranze che ha regalato e degli incubi che ha lasciato in molte famiglie? Per Macchini la risposta è sì. Tutto parte da un ‘messaggio’: ‘Amico cittadino, sappi che se sistemi la tua vecchia casa, la migliori, pensi all’efficienza energetica, non solo puoi risparmiare sulle bollette ma puoi contribuire a far crescere l’economia rendendo pure più bella la tua amata terra. Sappi anche che, per fare tutto questo, ci sarà lo Stato ad aiutarti’. E’ quanto si legge nelle note di presentazione dello spettacolo, che così proseguono: ‘Tu quindi amico cittadino che fai? Tu, proprio tu, non coglieresti al balzo questa occasione per dare un senso ai sacrifici che i tuoi genitori hanno fatto quando hanno costruito quella casa che oggi ti hanno lasciato in eredità? Probabilmente faresti proprio quello che ha fatto Macchini nel tentativo di diventare adulto, con la voglia di dare un minimo di dignità alla propria esistenza e dimostrare ai propri genitori, alla propria compagna, ai figli, ai suoceri che lui no, lui non è solamente un comico da sagra’. L’attore ha deciso di credere alla voce dello Stato e ‘con tutte le scarpe, fino alle mutande, ha investito nel progetto, rassicurando i suoi cinque fratelli che ci avrebbe pensato lui, mentre loro dormivano sonni tranquilli’. Come è andata a finire? Il comico fermano lo racconta in questo spettacolo che ripercorre, passo passo, mattone dopo mattone, un’esperienza vissuta in prima persona. Una critica ‘costruttiva’ e satirica su una delle tante cose fatte all’italica burocratica maniera. Il prezzo dello spettacolo è di 12 euro (studenti 8 euro).