"Uno spettacolo per dire no alla guerra"

Nessuno ha dimenticato Anna Politkovskaja, la giornalista uccisa per i suoi articoli ‘scomodi’, soprattutto i reportage sulla seconda guerra cecena, e per le aspre critiche contro le forze armate e i governi presieduti da Putin. Pensando a lei Valentino Corvino ha ideato il progetto ‘A Futura Memoria. Dedicato ad Anna Politkovskaja’, che vede insieme sul palco l’attrice Valentina Lodovini e il FontanaMix String Quartet, di cui Corvino fa parte. Lo spettacolo apre oggi (ore 18) il cartellone del Teatro Comunale di Chiaravalle.

Lodovini, come nasce la sua partecipazione al progetto?

"Quando Corvino me l’ha proposto gli ho detto un sì pieno. E’ un modo per esprimere solidarietà a chi si oppone alla guerra. Tanto più in questo periodo storico. Per questo lo spettacolo assume un significato particolare".

Lei è la voce recitante, ma non ci sono solo parole e musica, vero?

"C’è la musica che accompagna le parole, ma anche video con immagini di repertorio e racconti fuori campo. I brani musicali sono di tre compositori russi, Khachaturian, Lyatoshynsky e Shostakovich, che il regime stalinista censurò con l’accusa di formalismo".

Lei cosa legge?

"Estratti dai libri, dai diari e dalle interviste di Anna Politkovskaja".

Cosa la colpisce maggiormente di lei, oltre al coraggio, naturalmente?

"Era una donna che pretendeva onestà, in tutto e per tutto. In una circolare del governo russo l’avevano definita ‘una donna non rieducabile’. Nel suo Paese era una reietta. Una volta scrisse: ‘Io vivo la mia vita, e scrivo ciò che vedo’. Per averlo fatto è stata uccisa. Perché lei intendeva il suo lavoro in un certo modo. Era una che ascoltava le persone. Le era difficile separare la sua vita dalla sua professione".

Anche per lei è così?

"Io so che non posso cambiare il mondo con un film, ma posso far conoscere certe cose, raccontare certe responsabilità. L’ho sempre fatto. Fin da bambina, non ero una che rimaneva in silenzio, che si voltava dall’altra parte".

Interpreterebbe la Politkovskaja anche al cinema?

"Credo che su di lei andrebbe realizzato un docufilm. La ‘fiction’ dovrebbe venire dopo".

Uno dei suoi assassini è stato liberato di recente.

"Sì, il 14 novembre Sergei Khadzhikurbanov è stato scarcerato. Questo per via del ‘merito’ di aver combattuto in Ucraina...".

Nel 2023 ha fatto tre film. Per il 2024 c’è qualcosa che bolle in pentola?

"Sì, ma per ora non posso dire niente".

Raimondo Montesi