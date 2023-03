Uno spettacolo solidale per il biscottificio Frolla

Il teatro La nuova fenice di Osimo apre le porte stasera alle 21.15 per un concerto spettacolo per un pulmino per i ragazzi del biscottificio solidale Frolla, organizzato dal Lions club in collaborazione con l’associazione "Cibo libera tutti". "Rosa Canina" è un concerto spettacolo in cui le diverse arti si incontrano, ognuna con la propria magia, a raccontare l’amore. Sul palco il Trio "Le Rossignol", soprano Soeun Jeon, flautista Paola Tarabusi e pianista Elena Stamera, la voce dell’attore Davide Bugari, i testi di Moreno Giannattasio, la magia di Niba, la danza di Valentina di Sante, l’arte di Franco Fontanella e la creatività del designer e regista Carlo Zenobi.