Uno "Sportello" in aiuto del cittadino

E’ nato lo sportello polifunzionale, "un nuovo modello di relazione tra cittadini e Comune" nelle parole della giunta Ghergo. Uno sportello concepito "come un vero sistema integrato, capace di connettere cittadini e uffici interni attraverso servizi digitali, prenotazioni online e una gestione coordinata delle agende, regolando l’accessibilità per tutti gli altri uffici dell’Ente". Per questo ieri mattina c’erano anche alcuni cittadini, oltre alle autorità a conoscere da vicino il nuovo strumento. L’obiettivo infatti è quello di "qualificare e rendere più diretto il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione". All’interno della nuova sede polifunzionale sono ora operativi l’Urp 2.0, che offre rinnovate funzioni di accoglienza, filtro, orientamento, facilitazione digitale e alcuni servizi di primo livello, i servizi demografici, dedicati al rilascio delle carte d’identità e delle certificazioni, nonché alle pratiche anagrafiche, alle funzioni di stato civile ed elettorali, l’Ufficio tributi, per fornire assistenza su Imu, Tari e un presidio della polizia locale.

Lo Sportello sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, mentre il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18. Ma intanto l’opposizione torna all’attacco sui bandi sovralocali dopochè la giunta ha annunciato la conquista di fondi importanti dagli stessi. Secondo Fdi il Comune avrebbe perso importanti fondi pubblici per la riqualificazione delle strade per aver allegato "il file sbagliato" alla domanda. "La giunta – rimarcano dal circolo locale di Fdi - sta raggiungendo il difficilissimo risultato di far rimpiangere la precedente, tacciata di totale immobilismo. Lo stiamo vedendo con la storia infinita degli impianti sportivi con il PalaGuerrieri la cui data di fine lavori era prevista il 2 luglio scorso, mentre a fine settembre vede posare le prime travi in legno, con il PalaCesari, dove la Regione ha messo una pezza finanziando i lavori di ristrutturazione con 1,5 milioni perché versa in condizioni a dir poco pietose, tanto da impedirne la visita del Ministro Abodi da parte della sindaca Ghergo, in un impeto di vergogna e amor proprio".

Poi sulle strade: "Mai viste in tali condizioni- attaccano dall’opposizione -. Tutti a richiedere, dal centro alle frazioni, il rifacimento o quanto meno la sistemazione del manto stradale che in alcuni punti versa in condizioni vergognose. La giunta ha pensato bene di approfittare di uno dei tanti bandi regionali partecipando a quello per "la concessione di contributi a favore dei comuni per interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale. Ma, sul più bello qualcosa va storto e Fabriano risulta esclusa perchè alla domanda è stato allegato un file sbagliato che si riferiva a un altro bando".