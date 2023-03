Uno stalking al femminile Lo tartassa: condannato

Lei che perseguita lui. Arriva una condanna al femminile, per stalking, al tribunale di Ancona, per una donna di 44 anni. Non si sarebbe rassegnata alla fine di una storia d’amore con un uomo di 36 anni, parte civile con l’avvocato Federica Battistoni, che aveva conosciuto durante un trasloco. Da Roma lei doveva tornare ad Ancona e un istruttore di fitness, con cui l’aveva messa in contatto il padre, l’aveva aiutata. Tra i due era sbocciata un’attrazione e avevano iniziato una relazione sentimentale durata poco. Quando lui ha deciso di troncare la storia lei avrebbe iniziato a tartassarlo.

Pedinamenti quasi giornalieri, inseguimenti con l’auto con la quale una volta lo avrebbe anche speronato, incursioni in casa con pugni per sfondare la porta e farsi aprire, scenate in pubblico, offese, e perfino una trasferta in Grecia presentandosi alla mamma dell’ex, che era in vacanza, con un vassoio di pasticcini e affermando di essere la compagna del figlio.

I comportamenti persecutori, durati fino al 2017, sarebbero andati avanti quattro anni fino a sfociare in un processo per stalking che ieri ha visto la fine, almeno per il primo grado di giudizio. La donna, difesa dall’avvocato Andrea Dotti, è stata condannata ad un anno dal giudice Pietro Merletti, pena sospesa, più 5mila euro di risarcimento. Ha sempre rigettato le accuse.

