Uno strano restyling. Quattro sfumature di giallo. Ecco i portici della piazza

Sfumature di giallo. I portici di piazza Cavour stanno assumendo sempre di più l’aspetto di una tavolozza impazzita su cui fare degli esperimenti cromatici. Oltre un anno fa siamo partiti dall’idea di ripulire la suggestiva parte della piazza più bella di Ancona, togliendo gli escrementi dei volatili e soprattutto regalando una nuova immagine colorata all’architettura della piazza. Dodici-diciotto mesi dopo siamo immersi nel caos più totale, con almeno quattro tonalità diverse di giallo, una diversa dall’altra alla faccia dell’uniformità. L’amministrazione comunale ha iniziato passando una mano di vernice sulle colonne dei portici sul lato che dà verso corso Stamira. L’assessore con delega al decoro, Daniele Berardinelli, e alcuni consiglieri comunali di maggioranza si sono dati da fare per trovare il modo di ridare lustro a quell’area, ma per ora i risultati sono un pianto.

Le colonne presentano due colorazioni diverse, gialle entrambe, ma essenzialmente diverse tra loro; per fare ulteriore confusione altri due interventi di verniciatura hanno fatto sì che le pareti dove si trovano le vetrine dei negozi, dalla pizzeria a Ciavattini, e i portoni d’ingresso dei civici sotto i portici fossero a loro volta pitturate con altre tonalità di giallo. A distanza di quasi due anni dall’insediamento della nuova giunta, dunque, nessun passo avanti sotto i portici di piazza Cavour così come sotto la galleria Dorica, giorno dopo giorno ridotta sempre più a un luogo di forte degrado, in attesa del nuovo contratto per la pulizia.

p.cu.