Uno strumento per la nuova Fabriano

Fabriano ha per decenni rappresentato il polo più forte dell’intera economia marchigiana con una significativa proiezione internazionale. Una forza non solo legata a vocazioni storiche, ma anche alla presenza di un ceto imprenditoriale che ha guidato lo sviluppo di importanti realtà nazionali e che ha influenzato l’intera struttura economico-sociale della regione. Quella stagione si è in parte conclusa e oggi occorre far riemergere e valorizzare le risorse identitarie.

Si apre così il documento "Destinazione Fabriano. Posizionamento e strategie per uno sviluppo di territorio", elaborato da Nomisma per conto del Comune di Fabriano e che rappresenta un aggiornamento della situazione socio-economica della città all’indomani dei grandi shock che l’hanno coinvolta in questi anni: il sisma del 2016-2017, il Covid del 2020-2021 e le turbolenze del quadro geopolitico ancora in atto.

Nasce da qui l’idea dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniela Ghergo di dotare la città di uno strumento di analisi aggiornato, capace di rinnovare le precedenti elaborazioni e di porsi come uno strumento aperto di dibattito e di proposta. Uno strumento che, rimesso ordine nel bilancio comunale e nella struttura amministrativa, può aiutare l’Amministrazione di concerto con la comunità nella programmazione degli interventi in un arco decennale, contribuendo a disegnare la città del prossimo futuro.

Per fare questo bisogna, però, avere chiari i principali gap del territorio. Il primo riguarda la struttura produttiva, il secondo la demografia, il terzo l’attrattività turistica.