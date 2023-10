Uno studentato al posto dell’ex Salesi: "E’ un’opportunità anche per la città"

Uno studentato dentro l’ex Salesi, quando l’attuale plesso ospedaliero verrà definitivamente trasferito a Torrette. La proposta è arrivata ieri da parte della consigliera regionale Dem Manuela Bora a margine della discussione in aula dell’interrogazione presentata dal Gruppo consiliare del Pd e sembra essere stata bene accolta dalla giunta Acquaroli: "Esprimo soddisfazione sulla disponibilità raccolta dall’assessore alla sanità Saltamartini di trasformare in studentato i locali che oggi ospitano il presidio materno-infantile Salesi. Sono lieta che anche la giunta ritenga importante e prioritaria la questione degli alloggi universitari che, nonostante gli annunciati incrementi, rimane comunque critica. Crediamo che la possibilità di prevedere uno studentato nei locali che attualmente ospitano il Salesi rappresenti un’ottima opportunità, sia per gli studenti universitari che potrebbero beneficiare di una sistemazione centrale, sia per le attività commerciali del cuore di Ancona, della cui rivitalizzazione tanto si parla in questo periodo. Una soluzione che permetterebbe di evitare la progettazione di nuove costruzioni e quindi di aggravare ulteriormente il consumo del suolo, e al contempo di recuperare uno stabile proprio in una delle migliori zone residenziali del capoluogo".

Il problema al momento è legato ai tempi di realizzazione del nuovo Salesi a Torrette. I lavori dovevano essere finiti entro il gennaio del 2022, ma prima il Covid poi una serie di interferenze e di ritardi stanno allungando i tempi in maniera drammatica. Di fatto a parte le fondamenta del nuovo sito ospedaliero non c’è nulla. Tutto è bloccato dalla mancata attivazione della nuova morgue, pronta da quasi due anni e mai entrata in funzione. Senza quel passaggio non si può procedere alle demolizioni e alla liberazione dell’area cantierabile.