Uno studentato nel palazzo vuoto

Uno studentato in centro al posto di un edificio vuoto da qualche anno. Sembra essere l’obiettivo dell’intervento di manutenzione straordinaria in corso da alcune settimane nell’edificio di via Leopardi, all’angolo con via Oberdan, di fronte alle scuole elementari Faiani. Cantiere partito e che sta procedendo con una certa costanza. Si tratta di una proprietà privata e dunque di un imprenditore che potrebbe avere deciso di trasformare una bella palazzina a due piani in uno studentato a favore degli universitari che seguono le lezioni della Politecnica. Una carenza epocale ormai per un capoluogo che il legame col suo ateneo non ha mai provato a colmarlo, cosa che ora la nuova giunta prova a fare, dedicando un assessorato specifico ai rapporti col mondo universitario. A guidarlo è l’assessore Marco Battino, ex studente della Politecnica. La palazzina in questione ha avuto una serie di funzioni diverse nel corso degli anni. Più di recente, prima dell’ultima occupazione, è stata una delle sedi del Gus, un’organizzazione che si occupa dell’accoglienza, dove tra l’altro si svolgevano lezioni per i migranti stranieri. Lo stesso edificio ha ospitato, ormai fino a una decina di anni fa, un locale al tempo molto frequentato, il Sylos, poi chiuso anche per una serie di problemi di ordine pubblico, non ultimo la vicinanza della scuola. Alcuni anni fa il Gus ha lasciato quella sede e da allora il palazzo di via Leopardi è vuoto e di recente è stato vittima anche di alcuni atti vandalici.