Un’ondata di dissenso Superate le 4mila firme Aderiscono personalità di fama internazionale

Oltre 4mila firme in meno di due giorni. Sta diventando un caso virtuoso la petizione lanciata dalla professoressa Carla Marcellini per salvare l’Istituto di Storia Marche. Martedì scorso, nel pomeriggio, dopo aver letto il primo servizio del Carlino a proposito del rischio di scomparsa dell’istituto culturale pubblico, la Marcellini, partendo proprio dalle nostre colonne, ha attivato la petizione sul canale specializzato Change.org e in meno di 48 ore il risultato è davvero straordinario: alle 15 di ieri è stata superata la soglia delle 4mila firme e la sera, prima di andare in stampa il numero di adesioni ha continuato a salire in maniera costante e per certi versi incredibile, raggiungendo la quota di 4163 alle 18. Il primo obiettivo era fissato a quota 200, poi col passare delle ore la voce si è diffusa, i nostri servizi hanno alimentato la presa di coscienza di quanto sta accadendo e già mercoledì erano state superate addirittura le prime 2.500 firme.

Ora l’ondata di dissenso espressa dalla società civile sembra non conoscere limiti e non è detto che si possa raggiungere un numero molto importante. La petizione resterà per ora attiva fino alla giornata di martedì 11 luglio, quando in consiglio regionale l’assessore al bilancio Goffredo Brandoni dovrebbe chiarire le intenzioni della sua giunta in merito al contributo da concedere all’ISM.

Una petizione diretta non soltanto genericamente alla Regione Marche, ma a quattro figure ben precise, a partire dal governatore Francesco Acquaroli; con lui appunto l’assessore al bilancio Brandoni, la collega alla cultura Chiara Biondi e il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini, in passato già nella graticola per la sua allergia alle Pietre d’Inciampo dedicate ai deportati nei lager nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Un ‘idea nata d’istinto, come ci racconta la promotrice, Carla Marcellini: "La mattina ho letto il servizio del Carlino e la denuncia dell’articolo era stata così ben tratteggiata che ho pensato dovessimo alimentare la protesta _ spiega la vicepresidente dell’Istituto _. Nei giorni successivi sono usciti altri servizi e altri articoli che hanno aumentato la potenza e basandomi su quelli ho visto che la petizione ha preso sempre più corpo".

Una campagna che ha visto l’adesione di tantissime persone, legate al mondo della cultura e della storia, ma non solo: "Tantissimi personaggi del nostro mondo hanno aderito, alcuni di fama nazionale e internazionale _ conclude la Marcellini _ compreso il Rettore di Urbino Stefano Pivato, Patrizia Gabrielli dell’Università di Siena, Camillo Brezzi e poi Filippi, Pezzino, Albanesi, storici di chiara fama. Accanto a loro però è molto importante che ci sia la società civile, la gente comune che ha a cuore il mantenimento di istituzioni importanti come la nostra. È un fiume in piena".

