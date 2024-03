Un’opera d’arte per ricordarla

Un’opera d‘arte per Andreea Rabiuc, la 27enne di cui oggi alle 15 al Duomo, a poco più di due anni dalla scomparsa sarà celebrato il rito funebre. Sarà il vescovo don Gerardo a celebrare la funerale della ragazza i cui resti sono stati trovati il 20 gennaio dentro un casolare sulla Montecarottese, ad appena un chilometro dal luogo in cui era scomparsa il 12 marzo del 2022. A realizzare l’opera d’arte è stato Luca Morici, artista di Castel d’Emilio che spiega: "Ho conosciuto Andreea al pub Oscar Wilde dove lei lavorava. Il titolare Stefano Schiavoni mi ha chiesto un ritratto, un ricordo di lei da esporre in maniera permanente al pub. Mi ha ispirato la vitalità di Andreea. I colori così vivi che ho utilizzato sono ispirati alla sua indole, che era capace di trasmettere a chi incontrava. Accanto a lei ho tratteggiato un unicorno perché ho saputo che lei amava questa creatura mitologica, e la simbologia dell’unicorno stesso era perfetta per rappresentare Andreea. "Il quadro del maestro Luca Morici – commentano dall’Oscar Wilde - coglie Andreea, in compagnia del suo unicorno, in un’emozionante espressione tipica del suo essere".

Sa.fe.