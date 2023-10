"Un’opera nel punto più alto della città". Ippoliti al lavoro in via degli Orefici

Ancona, 26 ottobre 2023 – In pochi lo sanno ma in via Pergolesi, più nota agli jesini come via degli Orefici, c’è il punto più alto della città (97,30 metri sul livello del mare) e questo è indicato da un concio in pietra, un sampietrino diverso dagli altri, più grande e quadrato. È lì da centinaia di anni ma ora, grazie all’intervento dello scultore Massimo Ippoliti e di un mecenate quel punto brillerà come l’oro per mostrare a tutti un aspetto poco noto della città.

"Avevo proposto l’idea – spiega il noto scultore jesino che lunedì si metterà al lavoro con una piccola deviazione del traffico – alla vecchia amministrazione ma non è stata portata avanti. Parlando con i nuovi assessori Luca Brecciaroli e Valeria Melappioni il progetto è ripartito. Il dirigente Mauro Torelli ha stilato una relazione e il progetto è stato inviato in Soprintendenza. Voglio donare quest’opera alla città i cui costi vivi sono sostenuti da un mecenate: Alberto Giacani che ha sposato subito questa causa che resterà nella storia. Devo ringraziare anche l’ex direttrice della Pinacoteca Loretta Mozzoni che ha pensato la frase in latino da incidere in una targa in prossimità della pietra".

"L’arte orafa jesina ha raggiunto, nei secoli – scrive Torelli nella relazione - livelli qualitativi di eccellenza, grazie all’ingegno di artigiani locali e di artisti di fama sovraterritoriale come Lucagnolo e Benvenuto Cellini. In un’ottica di valorizzazione storico-turistica della via degli orafi, è intenzione dell’amministrazione comunale effettuare un intervento finalizzato a rimarcare il concio con un "collare" ideato dallo scultore Massimo Ippoliti. Verrà eseguita una scarnitura leggera delle fughe e un successivo calco sulle parti interessate, per ottenerne le cere. Il manufatto verrà poi fuso in bronzo e incastonato sul posto. Il transito continuo consentirà la lucentezza del metallo, sottolineando la particolare importanza del luogo". Il 1 dicembre, Sant’Eligio, patrono degli orafi, il taglio del nastro.