Un’ora di sciopero a Fabriano. Ci sarà Acquaroli

A Fabriano, ad oggi, rimangono ancora più di 220 esuberi. Poco o nulla è cambiato ieri al Mimit, anzi. Già alla riunione di lunedì scorso erano stati confermati 225 esuberi tra gli impiegati di Fabriano, in particolare nel settore della Ricerca e Sviluppo, e 68 operai a Melano. Per questo si sciopera lunedì: "Le organizzazioni sindacali territoriali, dopo gli incontri che vedono la situazione delle funzioni impiegatizie distante da una soluzione di accettabilità del piano presentato, indicono lo sciopero per le sedi impiegatizie di Fabriano". Incroceranno le braccia da mezzogiorno alle 13 con manifestazione davanti alla Beko di viale Aristide Merloni alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del sindaco di Fabriano Daniela Ghergo e del Vescovo della Diocesi Fabriano-Matelica.

"Sarà l’occasione per far sentire di nuovo la voce degli impiegati dopo la conferma dei 600 esuberi su mille e 529 in Italia, di cui 226 a Fabriano, con la cancellazione dell’R&D lavaggio di viale Campo Sportivo e del forte ridimensionamento delle funzioni centrali di viale Merloni. Non ci sarà accordo tra azienda e parti sociali senza soluzione per gli impiegati, questo è il mantra. Abbiamo saputo che stanno assumendo progettisti per il lavaggio nelle fabbriche turche e quindi abbiamo chiesto di far coprire almeno in quota parte alcune di quelle figure dagli esuberi di Fabriano".

Silvia Santini