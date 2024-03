"Un’ora di storia locale, omaggio a Barbarossa". A seguire il primo tramonto di primavera

Tante le iniziative per tutte le età oggi pomeriggio in città: alla biblioteca Romualdo Sassi l’appuntamento è alle 15 "Un’ora di storia locale. Omaggio a Renzo Barbarossa". A seguire alle 16 si potrà partire per osservare il "primo tramonto di primavera dal Monte Revellone". Alle 17,30 poi in via Petrara il laboratorio creativo per bimbi dai 3 ai 10 anni, "per far nascere fiori in posti sorprendenti". Tutte le iniziative sono ad ingresso libero. Per informazioni consultare la rete civica comunale.