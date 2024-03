"Un’ora per uscire dal parcheggio dopo la partita dell’Ancona"

Un’ora per uscire dal parcheggio dopo la partita Ancona-Fermana. E’ quanto denuncia con una mail inviata alla redazione del Carlino, Franco Benedettelli: "Uscita parcheggio off limits a fine partita – scrive –. È un argomento che la redazione del giornale ha già trattato, tuttavia voglio riproporlo visto

ciò che succede regolarmente alla fine di ogni partita di calcio dell’Ancona, all’uscita del

parcheggio. Fatto accaduto martedì scorso. Finita la partita Ancona- Fermana prendo la mia macchina alle ore 22,38 e soltanto alle ore 23,25 riesco ad uscire dal parcheggio, perché bloccato con altre macchine nello stesso. L’assessore della Polizia Locale Zinni, in una intervista sul vostro giornale tempo fa, aveva dichiarato che aveva già una soluzione per risolvere il problema. I tifosi ancora aspettano ansiosi la soluzione auspicata nella speranza che arrivi prima che finisca il campionato". Quanto segnalato dal nostro lettore non solo corrisponde a verità sacrosanta, da noi constatata sul posto. Ma rappresenta una situazione sempre più paradossale. La viabilità attorno allo stadio, specie in occasione di determinate partite considerate a rischio, viene modificata in attuazione di norme di sicurezza stringenti. I tifosi dell’Ancona, ad esempio possono arrivare allo stadio del Conero esclusivamente da Tavernelle e quando escono, possono percorrere la stessa strada Cameranense. I blocchi della polizia locale e delle altre forze dell’ordine non consentono deroghe per motivi di ordine pubblico. Questo provoca un inevitabile imbottigliamento, dovuto anche una strada a due corsie troppo stretta e mal realizzata all’epoca in cui venne realizzato lo stadio. Un parcheggio enorme, con una viabilità carente che ha fatto sempre dannare l’anima.