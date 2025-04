"Un’ottima vetrina quando sarà finita"

Chiara Giampaoli è un’altra delle commercianti che ha il negozio su piazza della Repubblica: "Quando sarà completata sarà un’ottima vetrina per la città, è una delle piazze principali, ha un teatro molto bello, l’idea di migliorarla e renderla più attraente mi fa solo piacere. Per quanto riguarda la circolazione delle auto, sono abbastanza favorevole al mantenimento della circolazione intorno alla chiesa, ma non è tanto questo che mi preoccupa, quanto piuttosto la durata dei lavori. Per noi commercianti sarà un bel blocco. Sulla carta è giusto procedere per lotti, ma chiudere d’estate la piazza con lo sbarco delle crociere, finirà per bloccare tutto. E a gennaio quando rifaranno la parte qui davanti, per noi sarà il periodo dei saldi. E questi cantieri daranno meno visibilità a tutti. Ma sono comunque favorevole ai lavori".