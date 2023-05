Uomo della jungla e ora esploratore per aiutare il Perù

Il mondo si è chiuso nel 2020 per proteggersi dal Covid. Lorenzo Olivieri, filottranese d’origine, esploratore italiano che in Perù dove guida gruppi di persone in viaggi spirituali con la compagnia Chakruna, dopo un ritiro spirituale in una remota spiaggia di Panama, è rimasto bloccato per tre mesi in quarantena nella giungla proprio in quel periodo. Su quell’esperienza fuori dall’ordinario Olivieri ci ha scritto un libro, "La mia quarantena nella giungla". Con il passare dei mesi è nato un "movimento" attorno al significato di quell’esperienza, meravigliosa e di certo sui generis. "L’iniziativa è partita da un’idea mia e di Jacopo Tabanelli, originario di Urbino, fondatori della compagnia di viaggi mistici "Chakruna way of living", per scoprire e comunicare al grande pubblico le migliori pratiche di vita all’interno degli ecovillaggi italiani – racconta -. Il progetto nasce dalle nostre esperienze e specialmente dopo il mio ritorno dalla quarantena in ecovillaggio a Panama e la pubblicazione del libro. Da quel momento sono successe diverse cose, sono tornato in Perù (da cui ho recentemente ricevuto la cittadinanza) e ho fatto ripartire la vita che avevo lasciato prima della pandemia. In quell’area stiamo facendo partire progetti di vita comunitaria, un ecovillaggio-centro per ritiri per la cura dell’anima. Chiunque può fare un’esperienza lì. Mi considero un imprenditore sociale, un esploratore: l’idea mia e di Jacopo è appunto creare progetti umanitari e di supporto alle popolazioni in Perù e a coloro che vogliono venire qui a curare la propria anima". Poi c’è un nuovo libro che sta per uscire in crowdfounding, e che sarà pubblicato per la fine di giugno, che parla degli insegnamenti delle Ande per portare saggezza nel mondo. Lo scorso 30 aprile è stato lanciato direttamente da Pisac, paesino della Valle Sacra degli Inca. La casa editrice Chakruna Publishing, fondata sempre da Lorenzo e Jacopo, si sta occupando da oltre tre anni di unire i testi delle prime avventure mistiche dei due in quella terra, unendo e editando le numerose testimonianze e interviste che sono stati fatte ai maestri andini, che ormai sono diventati amici dei due italiani. "Questo libro sta nascendo con la missione di condividere e facilitare la nascita di una nuova vita – testimonia il filottranese -, più sostenibile e rigenerativa per le generazioni attuali e future, il 10 per cento sarà destinato alle comunità locali con cui siamo amici, per il supporto e alla preservazione e diffusione della cultura andina".

Silvia Santini