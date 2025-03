Uomo sui binari. I carabinieri lo afferrano: salvo

"Venite, fate presto c’è un uomo sui binari". È scattato l’allarme ieri poco prima delle 13 alla stazione ferroviaria di Senigallia dove un uomo, secondo i testimoni, si è messo a passeggiare sui binari, forse incosciente di quello che sarebbe potuto succedergli. Non aveva scelto di farla finita, ma era in stato confusionale, in quanto si era allontanato da una struttura sanitaria della città dirigendosi fino alla stazione ferroviaria, probabilmente nell’intento di voler tornare a casa.

L’uomo, sotto gli occhi di alcuni pendolari, tra cui molti studenti, è stato richiamato dai carabinieri, arrivati sul posto con due gazzelle. I militari lo hanno invitato a raggiungerli, allontanandolo così dai binari e mettendolo in salvo. L’uomo è stato identificato e affidato al personale sanitario che è arrivato in ambulanza sul posto. Una tragedia sfiorata grazie al tempestivo intervento dei militari che hanno evitato il peggio. L’uomo è infatti apparso confuso e anche per questo motivo è stato trasferito in ospedale per accertamenti. L’accaduto ha destato curiosità tra le tante persone che si trovavano in stazione in attesa dei binari, ma soprattutto tra il gruppo che ha dato l’allarme.

Non è la prima volta che i militari scongiurano un tentativo di suicidio, con la loro tempestività e preparazione che ieri hanno messo in atto per evitare che l’uomo potesse compiere un gesto inconsulto.

Nei giorni scorsi i militari sono stati impegnati in numerosi operazioni di controllo del territorio per prevenire furti e truffe agli anziani, due reati che negli ultimi mesi sono molto diffusi non solo sulla spiaggia di velluto, ma in tutto l’hinterland.

Diverse anche le operazioni per scongiurare l’uso e il consumo di sostanze stupefacenti tra i più giovani: sono numerosi i luoghi attenzionati dai militari, tra questi c’è anche la stazione ferroviaria e l’adiacente capolinea dei bus.

Carabinieri occupati su più fronti sul tutto il territorio, ma anche in tante iniziative di sensibilizzazione e educazione: ieri mattina circa 30 bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, appartenenti alla Scuola dell’infanzia "Il Giardino Fiorito" di Belvedere Ostrense, accompagnati dalle maestre, hanno visitato la locale Stazione dei Carabinieri, dove sono stati accolti dal Comandante, Lgt. Radice, dal Comandante della Compagnia di Senigallia, Capitano Basilicata e dal Sindaco Sara Ubertini.