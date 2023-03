Uova di Pasqua e raccolta fondi

Per la prima volta quest’anno ad allietare la Pasqua c’è l’uovo solidale della Fondazione Michele Scarponi di Filottrano. Un uovo al cioccolato al latte o fondente da 300 grammi, con sorpresa, con una donazione minima di 13 euro. Scegliendo l’uovo solidale, si sostiene il progetto educativo "La strada è di tutti, a partire dal più fragile" per diffondere una nuova cultura stradale nel Paese a partire dagli studenti e dalle comunità di riferimento. "La fondazione sta crescendo e ne siamo molto felici: sempre più persone credono in una mobilità sostenibile, siamo invitati a tante manifestazioni per portare i valori cari a Michele ed i primi educatori del progetto educativo portano tra i banchi di scuola una nuova cultura stradale, più democratica e rispettosa per le persone – commenta il fratello Marco, segretario generale della fondazione –. Per continuare a portare la nostra testimonianza e realizzare attività a favore di strade sempre più inclusive e sicure, abbiamo bisogno dell’aiuto della nostra comunità. Per questo abbiamo deciso di lanciare la nostra prima campagna di raccolta fondi di Pasqua". Le uova sono disponibili a Filottrano, Jesi, Senigallia e zone limitrofe. Chiunque, e da tutta Italia, può sostenere l’iniziativa grazie all’Uovo di Franky: è infatti possibile fare una donazione per l’uovo solidale e donare l’uovo ai ragazzi e ragazze con disabilità che, grazie al progetto "Vola Franky", frequentano i laboratori della Ciclofficina della fondazione.