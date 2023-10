Urania a mani vuote a Milano: grande partita con Trapani

Non porta bene la Sicilia all’Urania visto che si materializzato il doppio ko interno nell’arco di pochi giorni all’Allianz Cloud. La Wegreenit è uscita battuta anche da Trapani (81-91) nel turno infrasettimanale, anche se la qualità di partita giocata, dopo il ko con Agrigento, è stata decisamente superiore. Il problema, in questo caso, è che i granata sono veramente forti e dunque non è bastato fare una buona gara. L’esempio è il primo tempo dove i Wildcats hanno chiuso a 47 punti segnati eppure si trovavano a -4 perchè gli Shark erano comunque già a 51. Il bicchiere, però, deve essere mezzo pieno per coach Davide Villa perchè Piunti, in mancanza dell’infortunato Beverly, ha praticamente fatto lo ’’straniero’’ con 20 punti e 10 rimbalzi e la squadra se l’è giocata sino all’ultimo. L’unico rammarico la prestazione incolore di Potts che in 20’ ha tirato solo 6 volte segnando 10 punti. "Incontravamo la squadra più forte del girone - ammette coach Davide Villa - e devo dire che non abbiamo avuto un buon approccio, ma poi devo dire che per lunghi tratti abbiamo fatto una buona partita riuscendo a togliere ritmo al loro gioco. Nel secondo tempo abbiamo recuperato palloni con coraggio, mentre in attacco nonostante gli 81 punti penso che si possa far ancora meglio". Domenica derby lombardo per l’Urania in quel di Vigevano. S.P.