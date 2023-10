Urania cerca il riscatto: Villa "Trapani è forte, ma ci servono punti" a Basket

Di nuovo in campo già questa sera all’Allianz Cloud per cercare di riscattare subito la sconfitta all’esordio casalingo di pochi giorni fa contro Agrigento. Sarà ancora contro una formazione siciliana e non sarà per nulla semplice visto che si tratta di Trapani, la corazzata che si candida diretta per un posto in Serie A ed ha già vinto nel precampionato la Supercoppa dominando in lungo e in largo la competizione.

Coach Davide Villa, dopo aver tesserato settimana scorsa Aristide Landi (comunque già in campo in entrambe le gare giocate), ha rimpolpato il suo roster, ma è certo che la fisicità che poteva dare sotto canestro Gerald Beverly (out fino a dicembre) manca tantissimo alla compagine milanese. Alla prima di campionato l’Urania si è esaltata da sfavorita sul campo di Treviglio, ora la speranza del coach milanese è che possa capitare lo stesso seppur tra le mura amiche: "Speriamo davvero di avere un ottimo approccio - dice coach Davide Villa - sappiamo che Trapani è un avversario davvero tosto, le partite si possono anche perdere, ma di certo si deve andare a casa sapendo di aver messo la giusta attenzione su tutto". Di fronte la squadra trapanese presenterà Rei Pullazi, ala forte l’anno scorso grande protagonista della cavalcata dell’Urania fino ai playoff. Palla a due alle ore 20.30. S.P.