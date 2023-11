Urania e Cantù sono punti pesanti. Nel derby Treviglio travolge Vigevano

Grande vittoria per l’Urania nel turno infrasettimanale del girone verde. A Rieti, contro la gloriosa Sebastiani, è 78-82 il finale con 23 punti di Andrea Amato (nella foto), autore anche di 4 recuperi e 6 assist. Una prestazione totale, con il sostegno dei 17 punti di Matteo Montano.

Mantiene il passo Cantù, che piega 96-83 Torino. Una grande prestazione offensiva con i 21 di Anthony Hickey e i 18 di Lorenzo Bucarelli.

Senza storia il derby lombardo tra Vigevano e Treviglio, con i gli orobici della ’’bassa’’ che passano 69-95. Per Treviglio 28 di Terrell Harris, 20 di Tommaso Guariglia con 5 rimbalzi. Per Vigevano, già sotto di 10 dopo il primo quarto di gioco, 15 di Tyler Wideman. Bella vittoria anche per la JuVi sul campo di Monferrato. 66-74 il finale, Lorenzo Toru chiude con 15 punti e 8 rimbalzi.

Nel girone rosso Orzinuovi passa a Nardò grazie ai due errori dalla lunetta di Ferrara con dieci secondi da giocare. Per i bresciani sono 19 di Demario Mayfield, per una vittoria che lascerà sicuramente il segno nella corsa salvezza.

Alessandro Luigi Maggi