"Urbani, il problema non è la viabilità: servono fondi"

Sono sempre più un caso i lavori per l’ospedale e casa di comunità che sono in corso nella zona dell’Urbani. Il Tribunale del Malato ha sollevato più di qualche critica per la situazione della viabilità intorno al nosocomio jesino dove si trovano tir e ruspe impegnate nei lavori.

Dopo le proposte prende posizione il sindaco Fiordelmondo che sottolinea come "l’organizzazione della viabilità in prossimità del Carlo Urbani è stata concordata tra i tecnici dell’Azienda sanitaria e la Polizia locale, avendo cura da un lato di lasciare sempre libera l’entrata e l’uscita di emergenza delle ambulanze, dall’altro di garantire la migliore circolazione per quanti devono raggiungere l’ospedale. A oggi non è arrivata alcuna segnalazione al Comando di Polizia Locale per lamentare difficoltà, né altra comunicazione di diverso tipo dalle centinaia di persone che frequentano la struttura ospedaliera.

Sorprendono quindi le esternazioni del presidente del Tribunale del Malato a fronte di un impegno dell’Amministrazione comunale per fare in modo che la nuova struttura sanitaria, necessaria al territorio, possa avere un sicuro approdo. Ci auguriamo piuttosto una collaborativa sollecitazione, rivolta alla Regione Marche, per chiedere la completa dotazione della nuova Casa di Comunità, con tutti i 30 posti che si era impegnata a garantire e non dei soli 16 attualmente finanziati. Su questo tema, certamente più importante, si pone l’attenzione dell’Amministrazione comunale che da un lato prende positivamente atto dell’avvio dei lavori e che dall’altro continuerà il proprio impegno a incalzare l’Ente regionale affinché la nuova struttura sia effettivamente rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività".

Il sindaco è critico nei confronti del Tribunale del Malato che nelle ultime settimane ha segnato per due volte la situazione nella zona dell’ospedale. "Ancora una volta la via Aldo Moro – diceva il Tribunale del Malato due giorni fa –, unica via di accesso al Carlo Urbani era completamente intasata da mezzi pesanti che erano in attesa di accedere al cantiere. Ci chiediamo cosa si sta aspettando per prendere decisioni sulla viabilità all’ospedale, cosa aspettiamo che qualcuno si faccia male? Che gli ingorghi impediscano il passaggio dei mezzi di soccorso? Noi le proposte le abbiamo inviate".