"Urbani, manca il personale e dirottano i medici a Cingoli"

"In un momento in cui la carenza di personale nel nostro ospedale sta mettendo in grande difficoltà l’attività dei reparti ospedalieri con le liste di attesa che si fanno sempre più lunghe noi torniamo a ’mettere il dito’ nella piaga: non possiamo più accettare che medici della radiologia e della medicina debbano coprire turni a Cingoli, attività questa che sottrae risorse all’Urbani a scapito dell’attività ospedaliera". E’ quanto sostengono Pasquale Liguori e Franco Iantosca rispettivamente responsabile del Tribunale del Malato e del Comitato a difesa dell’ospedale. "Per non parlare – continuano – del fatto che, mentre a Cingoli assicuriamo h 24 la presenza di personale medico del soccorso, a Jesi lo facciamo solo in parte, in quanto nel nostro territorio riusciamo ad avere la presenza di medici solo per alcune ore, lasciando al personale infermieristico di completare il turno. Nessuno di noi vuole contrapporsi ai cittadini di Cingoli, ma tutto ciò non può essere assicurato a discapito delle risorse del ns ospedale. Chiediamo che la politica di maggioranza e di opposizione facciano sentire la propria voce".