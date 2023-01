Urbani, tagliato il traguardo dei 900 nati

Record di nuovi nati all’ospedale Carlo Urbani, dove nell’anno che si è appena chiuso sono venuti alla luce 900 tra maschietti e femminucce. Sono in netto calo ormai costante le nascite ma non all’ospedale Carlo Urbani dove si è invece registrato un incremento negli ultimi anni.

Nel 2020 con il Covid si era registrata una flessione, rispetto all’anno precedente che ruotava attorno all’8 per cento, ma i dati erano in aumento rispetto a due anni prima: erano 903 i fiocchi rosa e celesti registrati nel 2019 un numero record, circa cento in più rispetto al 2018, mentre sono stati 835 nel 2020. Poi nel 2021 sono stati 55 in più i fiocchi rosa e blu registrati rispetto all’anno precedente nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Carlo Urbani diretto dal primario Gianluca Grechi.

"Erano 889 nel 2021 i nuovi nati – evidenzia il primario Gianluca Grechi e cioè il 6,6 per cento in più rispetto al 2020 - e quest’anno si è registrato un nuovo incremento, arrivando all’importante traguardo delle 900 nascite. Le gestanti vengono da tutto il comprensorio Jesino ma anche dal Fabrianese, dal capoluogo (dove, all’ospedale Salesi, il dottor Grechi ha operato a lungo, ndr) e dall’Osimano".

È Nicholas Ferro il primo nato all’ospedale Carlo Urbani: la mamma Sabrina Sortichini lo ha dato alla luce con parto naturale il primo dell’anno alle 13,26. Una grande gioia per mamma Sabrina, babbo Gianmarco e la primogenita Asia. Emozionati hanno inaugurato l’anno di nuove nascite nel reparto jesino punto di riferimento per l’ostetricia e ginecologia e non solo.

"Siamo felici, è andato tutto bene e qui abbiamo trovato una grande umanità" hanno commentato a caldo. Nemmeno il Covid che per due anni ha portato con sé incertezza e meno voglia di famiglia, come confermano i dati, ha rallentato le nascite, almeno all’ospedale Carlo Urbani. Con il Covid il reparto di Ostetricia e Ginecologia, è stato realizzato un percorso in totale sicurezza per le mamme positive e per i neonati.

Anche i papà, previo tampone, possono entrare per stare vicino alle loro compagne o moglie in quel momento così magico ma anche difficile della nascita di un figlio. Numerose anche le partoanalgesie cioè quei parti in cui la donna ha deciso di dare alla luce il proprio figlio "senza dolore". Una novità quella della partoanalgesia introdotta ormai diversi anni fa e fortemente sostenuta da Tonino Bernacconi, primario della Terapia intensiva e blocco operatorio dell’Urbani. Ogni donna può contare 24 ore su 24 e sette giorni su sette sulla possibilità di partorire con meno dolore, grazie agli anestesisti.

Sara Ferreri