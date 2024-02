Urina in centro, sanzionato un giovane

Pizzicato dalla polizia mentre urina in una via del centro, 20enne identificato e sanzionato per atti contro la pubblica decenza. È accaduto nella notte di sabato ad Ancona, nell’ambito dei controlli nei luoghi della movida giovanile disposti dalla Questura di Ancona. Durante il dispositivo notturno sono state controllate 154 persone, di cui 25 con precedenti giudiziari. Anche gli esercizi commerciali sono stati oggetti di controlli specifici, ma non è stata riscontrata nessuna irregolarità.

In centro erano presenti anche le unità cinofile, che assieme ai loro conduttori hanno pattugliato il territorio e regalato momenti di vicinanza e prossimità ad adulti e bambini che affollavano le strade, mostrando come i poliziotti a quattro zampe lavorano nella ricerca di esplosivi e stupefacenti. I controlli voluti dal questore Cesare Capocasa proseguiranno a tappeto, per porre un argine a danneggiamenti, oltraggi, consumo e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.