Urla e pugni in ospedale: scatta la denuncia

Urla improvvise, pugni battuti contro il vetro del triage con i pazienti che, doloranti per i loro problemi di salute e sotto choc per la scena che avevano davanti non riuscivano ad entrare nella stanza per la prima valutazione. Urla incomprensibili lanciate con una tale veemenza di impedire agli infermieri di fare il loro lavoro. Sono intervenuti i carabinieri e stavolta è scattata anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio da parte della dirigenza medica ma, a quanto pare, per quella donna che vive da 23 giorni in ospedale non è possibile fare nulla.

Lei stessa ha definito questa maratona in un ospedale pubblico "una protesta" a tempo indeterminato. Fino a quando? "Dipende da voi" continua a ripetere. La direzione generale nelle ultime ore avrebbe chiesto un tavolo con il prefetto per risolvere la questione. Nonostante la denuncia infatti ieri, Joy, la 44enne di origini africane da 13 anni in Italia con un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, è rimasta in ospedale probabilmente a trascorrere la notte come ormai avviene dalla metà dello scorso mese. La denuncia per interruzione di pubblico servizio infatti non prevederebbe l’arresto. Numerosi in queste settimane gli interventi delle forze dell’ordine e del centro di salute mentale che ha valutato la situazione psichiatrica della donna giudicando che non necessiterebbe di cure o trattamenti particolari. Lei continua a chiedere "una casa" e il lavoro che ha perduto lo scorso anno. Un rompicapo che sembra non avere soluzione mentre il personale medico e sanitario ha un diavolo per capello: "Non si riesce a lavorare con quel vocione che urla in continuazione, nemmeno a fare le visite o parlare al telefono con i pazienti" riferivano ieri arrabbiati dall’atrio dell’ospedale e dai reparti ai piani più bassi.

Servizi sociali, Caritas e anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo hanno cercato di aiutarla offrendole un posto letto alla tenda di Abramo visto che le altre strutture non possono ospitare donne e persino un albergo. Ma lei ha sempre rifiutato strappando anche i biglietti del treno che le erano stati acquistati per l’Emilia Romagna dove ha abitato per anni. Se le parli del suo paese di origine lei inizia a sbraitare non ha alcuna intenzione di tornare là. Avrebbe un cugino a Cingoli con cui però non correrebbero buoni rapporti. Una situazione "impossibile" a cui nessuno sembra poter trovare una soluzione.

Sara Ferreri