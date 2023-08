Urlano vicino al bar Tre ragazzi multati

Arrivati in piazza Mazzini in pieno giorno, bloccati nei pressi di un bar mentre urlavano e litigavano davanti alle persone e allontanati dal centro attraverso il primo treno disponibile dalla vicina stazione ferroviaria. Niente bagagli con loro in carrozza, ma soltanto una multa da 400 euro nel portafogli. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Per placare gli animi di quei tre ragazzi è stato necessario l’intervento di due pattuglie della Polizia locale di Falconara, arrivate dopo alcune segnalazioni. I giovani sono stati intercettati alle 14.30 nel principale slargo attrezzato della città, nei pressi di un’attività commerciale, e sorpresi in un atteggiamento eccessivo, tra grida e schiamazzi del tutto immotivati.

Una volta raggiunti dagli agenti guidati dal comandante Luciano Loccioni, presenti con due squadre, i tre sono stati sanzionati ed è stato disposto loro l’ordine di allontanamento. La gita fuori porta, finita male, è terminata in un vagone del treno in applicazione della misura prevista dal Regolamento di Polizia urbana. Proseguono dunque i controlli e i presidi di sicurezza nei luoghi più sensibili - centro, stazione e spiaggia - da parte della Polizia locale per garantire a tutti una migliore vivibilità della città.