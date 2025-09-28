Urne aperte, sono 168 i neomaggiorenni al voto

Sono complessivamente 20.772 i residenti a Falconara chiamati alle urne nella giornata odierna (7-23) e in quella di domani (7-15) per l’elezione del presidente della Giunta regionale e dei componenti dell’Assemblea legislativa.

Tra gli elettori, anche 168 neomaggiorenni e 1.098 iscritti all’Aire.

L’Ufficio elettorale di via Roma 2 (nella foto) sarà aperto anche oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il rilascio delle tessere per coloro i quali l’avessero smarrita o avessero la necessità di rinnovarla. Sono 27 le sezioni elettorali allestite sul territorio, ospitate negli edifici scolastici di Castelferretti, Falconara centro, Falconara Alta e Palombina Vecchia, cui si aggiunge il Centro sociale Leopardi di Case Unrra.

La sezione 1 e la sezione 9 sono ospitate nella scuola Dante Alighieri di Falconara Alta (via Baluffi 6), mentre le sezioni 2 e 5 e le sezioni dalla 15 alla 18 si trovano all’interno dell’Istituto Gesù Bambino, in via XX Settembre 12.

Nella scuola Tito Zambelli di via Zambelli 7 sono ospitate le sezioni 3, 4 e 8, mentre al Centro sociale Leopardi di via dello Stadio 48 si trovano due sezioni: 6 e 7.

Nelle scuole Montessori di Castelferretti, in via Veneto 12, si trovano le sezioni dalla 10 alla 14. Per quanto riguarda il quartiere di Palombina Vecchia, nella Aldo Moro (via Palombina Vecchia 48) sono ospitate le sezioni 19, 20 e 21, mentre nella scuola Ferraris (via Speri 32) andranno votare gli elettori che fanno riferimento alle sezioni dalla 22 alla 27.

Sul sito del Comune di Falconara Marittima, nella sezione dedicata, è disponibile l’elenco completo delle sezioni elettorali. In vista del voto, il Comune ha organizzato un servizio di trasporto per facilitare gli elettori con disabilità o impossibilitati a recarsi autonomamente al seggio elettorale.