Urta auto e scappa, papà e figlioletta miracolati. Il responsabile è stato individuato e multato

Stava assicurando la figlioletta al seggiolino sul sedile posteriore, quando si è visto piombare addosso un’auto impazzita che, per fortuna, ha soltanto urtato la sua vettura. Una tragedia sfiorata. Se non fosse che l’uomo al volante del mezzo che ha provocato lo schianto, piuttosto che fermarsi e incurante dell’accaduto, ha proseguito la marcia. È stato inchiodato, però, dalla Polizia locale di Falconara, i cui agenti sono riusciti a risalire al veicolo tramite l’articolato sistema degli occhi elettronici dei varchi Ocr. L’indagine è stata completata giovedì scorso, dopo la convocazione dell’automobilista indisciplinato al Comando di piazza del Municipio. Trattasi di un uomo di 77 anni, residente ad Ancona, che ha ammesso le sue responsabilità ed è stato sanzionato per non essersi fermato dopo l’incidente stradale, con il quale ha provocato danni alle sole cose, e per non essere stato in grado di mantenere il controllo del mezzo. A quest’ultima contestazione è stata applicata l’aggravante dell’orario notturno, che va dalle 22 alle 7. Il tamponamento, invece, era avvenuto alle 22.40 dell’8 agosto scorso.

Il papà – un 38enne e anche lui originario del capoluogo marchigiano –, aveva lasciato l’auto in sosta lungo via Flaminia, lato monte, tra Palombina Vecchia e Nuova, ed era impegnato a mettere in sicurezza la sua bambina, mantenendo aperto lo sportello sul lato della carreggiata stradale. Improvvisamente lo sportello è stato violentemente urtato dal veicolo guidato dal 77enne. Il conducente dell’auto investitrice non si è neppure fermato nonostante i gravi danni ai mezzi. La sola buona notizia è che nessuno è rimasto ferito. Il giorno successivo, acquisita la testimonianza della vittima dell’incidente, gli operatori del Comando falconarese hanno cominciato ad analizzare le immagini riprese dalle telecamere dei varchi con sistema per il riconoscimento ottico dei caratteri e quindi delle targhe, e i video delle telecamere di sicurezza riferite a un periodo temporale di quasi un’ora, finché non hanno individuato l’autovettura che si era data alla fuga. Per il 77enne sono scattate sanzioni per un totale di 358 euro e la decurtazione di quattro punti dalla patente. Dal primo gennaio scorso sono già dieci gli automobilisti che sono scappati dopo aver provocato incidenti, otto con danni solo alle cose, due con feriti. Tutti rintracciati dopo accurate indagini della Polizia locale.