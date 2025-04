Urtate e ferite da un uomo in auto che voleva "rubare" il parcheggio

Tutto ebbe inizio con la denuncia ai primi di marzo di madre e figlia al commissariato. La mattina del 5 marzo le due si trovavano all’interno di un’area di parcheggio, (non coperta da videosorveglianza), intente a parcheggiare la loro auto. Mentre la figlia teneva il posto per la mamma, sopraggiungeva in auto un uomo che, intenzionato a parcheggiare nello stesso posto le faceva un cenno con le mani e volontariamente urtava la giovane con il proprio veicolo alla gamba sinistra. Quest’ultima indietreggiava e lo stesso, non pago, la urtava nuovamente. Nonostate tutto la mamma riusciva a parcheggiare l’auto nel posto indicato, scendeva dal mezzo e con la figlia si dirigeva all’interno della struttura ospedaliera. Nel tragitto incrociavano l’uomo con il quale vi era uno scambio di accese battute. Le due donne si facevano visitare dal personale che riscontrava alla madre uno stato di agitazione e alla figlia dolore all’arto inferiore, con prognosi per entrambi di 20 giorni. Gli accertamenti investigativi consentivano di risalire all’intestatario del veicolo, una donna, ma in uso al di lei convivente. L’individuazione fotografica, non lasciava spazio a dubbi e il 67enne veniva riconosciuto responsabile delle lesioni e denunciato.