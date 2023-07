Urtato in bici dal furgone Finisce nella scarpata

Furgone lo urta e lui fa un volo di diversi metri nella scarpata: ciclista 58enne recuperato dai vigili del fuoco e trasportato a Torrette.

È accaduto ieri mattina poco prima delle 19,30 lungo via della Barchetta, all’inizio del cavalcaferrovia in direzione di Agugliano.

Per cause in corso d’accertamento un furgone condotto da un giovane di Polverigi, ha urtato il ciclista 58enne di Agugliano finito al di là del guard rail e dentro la scarpata. Il conducente del furgone, illeso, si è immediatamente fermato e ha dato l’allarme.

Il ciclista è rimasto a terra tra la vegetazione, gravemente ferito ma cosciente. È stato recuperato dai vigili del fuoco del distaccamento jesino, sopraggiunti poco dopo. Sul posto anche l’ambulanza che ha trasportato il ciclista di Agugliano, in codice rosso, all’ospedale di Torrette dove resta monitorato.

Non sarebbe in pericolo di vita. Si era levata in volo anche l’eliambulanza ritornata alla base senza ferito. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per far defluire il traffico.

sa. fe.