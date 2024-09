Us Senigallia, il boom della pallavolo: 468 tesserati. Oltre trecento sono under 12

Iniziata lunedì la stagione dell’US Pallavolo Senigallia che quest’anno ha raggiunto un nuovo numero record di tesserati, 468. Oltre 300 di questi, cioè i gruppi agonistici dalle prime squadre femminili e maschili alle under 12, si sono ritrovati al Parco della Pace, in vista dei campionati, che vedono i due sestetti principali del club, cioè il Banco Marchigiano Subissati e la Security Tape, iscritte rispettivamente alla serie C femminile e alla serie D maschile. È stata una invasione pacifica quella delle 300 casacche azzurre che hanno offerto uno spettacolo di entusiasmo davanti ai tifosi giunti a salutare il via alla stagione. "Chiuse le porte ormai inaccessibili (per i prezzi alle stelle che hanno di fatto sottratto un impianto pubblico alla città) del campo di atletica delle Saline, la US ancora una volta ha optato per iniziare la preparazione atletica nel parco pubblico simbolo di Senigallia e davanti agli occhi della città – sottolinea una nota del club – Una prova anche muscolare per dimostrare che lo sport, quando tiene alti i valori e i principi etici, sconfigge ogni tentativo di penalizzarlo". "Nonostante le tante difficoltà ad oggi siamo arrivati a 468 tesserati, prima società pallavolistica delle Marche", aggiunge il direttore tecnico Roberto Paradisi, che è anche coach della prima squadra femminile, lo scorso anno giunta a un passo da una storica promozione in serie B prima di venire beffata tra mille polemiche per il comportamento incivile di alcuni tifosi ospiti nella semifinale contro il Gabicce Gradara.