Usura ed estorsione: una 60enne in carcere

Estorsione e usura: portata in carcere una sessantenne fabrianese. è stata arrestata nelle ultime ore dai carabinieri della compagnia di Fabriano. Nei giorni scorsi i militari si sono recati a casa della donna e, dopo le formalità di rito, l’hanno portata al carcere femminile di Pesaro. Il Tribunale di Ancona, infatti, ha emesso ordinanza di carcerazione nei confronti della sessantenne per i reati di estorsione e usura commessi anni fa. Ora, al termine dell’iter giudiziario, dopo i vari gradi di processo, la sentenza nei suoi confronti è diventata definitiva. La donna è stata condannata a cinque anni di reclusione e dovrà scontarli in carcere. La donna fabrianese si trovava a casa quando i militari, una volta avuto tutte le direttive dal Tribunale di Ancona, si sono presentati alla sua abitazione per l’arresto. La donna si trova già in carcere a Pesaro dove dovrà scontare la pena. Nei prossimi giorni proseguiranno costanti e capillari i controlli della compagnia carabinieri di Fabriano per prevenire ogni genere di reato. Sa.fe.