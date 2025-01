Utilizza la carta di credito di un altro: denunciato

Un 54enne italiano è stato denunciato dalla Polizia di Ancona per indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione: avrebbe tentato di utilizzare infatti una carta di credito non sua per procedere a diversi acquisti. A segnalare la situazione alle forze dell’ordine è stato il 23enne titolare della carta che, dopo una notifica arrivata sul suo smartphone, denunciava come il giorno prima la sua carta fosse stata utilizzata per degli acquisti indebiti, presentando anche un filmato che riprendeva nitidamente chi l’aveva utilizzata.

I poliziotti, dopo una breve perlustrazione della zona, notavano lo stesso soggetto che stazionava sul marciapiede del piazzale della Libertà. Fermato e controllato, gli veniva rinvenuto addosso proprio la carta “postepay evolution” intestata al denunciante. L’uomo tentava di giustificarsi dicendo di aver rinvenuto la carta in un bancomat della città e di averla successivamente utilizzata solo per acquistare un toast.

Altri accertamenti però segnalavano come l’uomo avesse tentato poco prima di effettuare un altro acquisto, non andato a buon fine.