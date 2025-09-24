"Utopica" fa centomila. Altro evento per la città

In centomila per la prima edizione di Utopica Fantasy Festival, l’evento dedicato alla cultura pop organizzato da Leg Live Emotion Group in collaborazione con Il Comune di Senigallia e Dadi e Mattoncini realtà specializzata in giochi e prodotti per Kidult. Cavalieri, creature magiche, villaggi medievali hanno animato il centro storico scorso week-end regalando un’atmosfera magica e di grande immaginazione.

Il pubblico si è riversato nelle quattro principali aree tematiche, ovvero nei luoghi più suggestivi di Senigallia, trasformati in un universo affascinante e incantato. Le principali piazze cittadine, tra cui Piazza Simoncelli e Piazza del Duca, insieme alla suggestiva Rocca Roveresca e alle vie del centro, sono diventate scenografie viventi per show, performance, concerti, cosplay, mercatini a tema, incontri con autori e laboratori per tutte le età. L’Utopica Fantasy Festival 2025 ha tutte le carte per diventare una delle più importanti manifestazioni a tema fantasy in Italia. Una festa per gli occhi, la mente e il cuore, capace di far sognare, unire e far riscoprire il piacere della fantasia condivisa.

E il prossimo week-end il centro storico di Senigallia sarà ancora protagonista: da venerdì a domenica torna Pane Nostrum, il Salone Nazionale dei Lievitati, evento promosso da Confcommercio Marche Centrali e Cia Provincia di Ancona. L’edizione 2025 prevede un percorso articolato in spazi diversi. L’area B2C ospiterà oltre cinquanta espositori provenienti da tutta Italia, con la possibilità per il pubblico di conoscere e acquistare prodotti realizzati anche con farine alternative e lieviti naturali.

Parallelamente, l’area B2B sarà dedicata alle aziende e ai professionisti del settore, che porteranno in esposizione macchinari, forni, soluzioni per l’arredamento e packaging di nuova generazione, creando un punto di incontro e aggiornamento sulle tecnologie più recenti. E dal 3 al 5 ottobre protagonista sarà il Porto della Rovere per la terza edizione di Fishmarke-t. Organizzata dalla Skills Comunicazione e dal Comune di Senigallia, la rassegna è interamente dedicata al mondo e ai sapori che caratterizzano il mare marchigiano. In programma spettacoli, show cooking, momenti di musica e convegni con nomi noti e personaggi dello spettacolo: sabato 4 ottobre alle 18 l’attesissimo appuntamento con lo special guest chef Luca Pappagallo che preparerà dal vivo i suoi piatti offrendo al pubblico la possibilità di degustarli.