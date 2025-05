Utopica Fantasy Festival, sbarca la cultura pop

Utopica Fantasy Festival, l’evento in programma dal 19 al 21 settembre. ‘San Marino Comics’, ‘Pescara Comics e games’, sullo stesso cartellone pubblicitario spunta il nuovo evento in programma a fine stagione sulla spiaggia di velluto. Un nuovo appuntamento che allunga il cartellone degli eventi estivi, che si concluderà il 28 settembre con Pane Nostrum.

L’annuncio ufficiale è arrivato dai cartelloni affissi durante il Falcomics, suscitando molta curiosità e attesa. Il Foro Annonario, piazza del Duca, i giardini della Rocca Roveresca si trasformeranno per un week-end in un mondo senzatempo né spazio, un mondo nel quale l’immaginazione diviene realtà. Uno spettacolo pronto a conquistare persone di tutte l’età: numerose le proposte per calarsi in un mondo fantascientifico e perdere, anche se per poco tempo, la bussola in modo da lasciarsi trascinare e coinvolgere dalle tante iniziative proposte nel week-end dedicato alla fantasia.

Ed è così che dopo il Festival degli sport estremi, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, a Senigallia arriva anche un festival dedicato al mondo della Cultura Pop, Aree tematiche e spettacoli saranno il cuore pulsante dell’Utopica Fantasy Festival, un evento da non perdere per gli appassionati di Fantasy. Non solo fumettisti e personaggi, ma anche veri e propri corner pronti a ricostruire l’atmosfera magica dove ai più piccoli sembrerà di vivere un sogno. Il festival si candida a diventare uno degli eventi fissi in calendario, un modo per attrarre un altro segmento di pubblico rendendo sempre più trasversale il cartellone che, proprio a fine stagione dedicherà l’evento ai più piccoli, ma anche ai tantissimi appassionati del genere.

Girando per la città si potranno incontrare i personaggi delle serie più amate, ma sarà anche l’occasione, per chi lo vorrà, di poter indossare i panni del proprio personaggio preferito. Ma quello di settembre non sarà l’unico evento dedicato al pop, ad ottobre sarà protagonista ‘Corto al Porto’.

Il porto della Rovere farà infatti da cornice alla prima edizione del premio Hugo Pratt, il celebre fumettista e scrittore autore della serie di Corto Maltese, il marinaio che abbandona rapidamente la vita legale per dedicarsi alla pirateria.

Un contorno importante quello che per la spiaggia di velluto è un ritorno al Senigallia Awards, ma che da quest’anno sarà dedicato a uno dei più celebri personaggi dei fumetti oltre ad essere arricchito di un premio importante.