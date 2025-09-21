"Utopica" prepara il gran finale: c’è la cartoon band Mai dire Goku

Gran finale per la prima edizione di ‘Utopica – Senigallia Fantasy Festival’, evento dedicato al fantasy pop nato dalla collaborazione tra LEG Live Emotion Group e Comune.

Una manifestazione unica, a ingresso gratuito, dove il passato incontra il futuro in un viaggio tra fantasia, mitologia, cinema, letteratura, giochi e arte.

Nel main stage di piazza piazza Simoncelli gli eventi inizieranno alle ore 15 con l’esibizione della Scuola di Musica Persichetti, a cui seguirà la sfilata con workshop su cartamodello sartoriale con Federica Carone (ore 16). La prima parte del pomeriggio si concluderà alle ore 16.30 con la gara di cosplay.

Le esibizioni dei Re dei Sette Mari (ore 18) e della Miwa Band (ore 19) accompagneranno il pubblico fino al concerto della cartoon band Mai dire Goku (ore 20.45).

Ricco anche il programma degli incontri, in piazza del Duca. Si inizia alle ore 15 con ‘La Terra di Mezzo: dai libri allo schermo. Le trasposizioni delle opere di Tolkien al cinema e in TV’, con Aldo Cecconi e si termina alle ore 20 con ‘Utopica incontra i Therion’. Si parlerà, tra l’altro, anche di Harry Potter (ore 16) con Cristiana Nerdarte e dei miti del folklore alla base dell’opera di Tolkien (ore 17) con Paolo Nardi.