"Utopica", sfida vinta: bene anche per il turismo

"Utopica" fa felice tutti. La prima edizione si è chiusa da poche ore ed i primi commenti in città sono assai positivi. Il festival che unisce il mondo fantasy a quello della fantascienza, ha convinto e richiamato, per tutto il weekend, un elevato numero di cittadini e turisti lungo le vie del centro storico.

Musica, mostre, esposizioni, stand, spettacoli e tanti costumi, dal Medioevo ai grandi cult cinematografici sino ai cartoni animati. Il festival Utopica 2025 è piaciuto perché è risultato accessibile a tutti. Una kermesse pensata per ogni fascia di età, non solo per gli appassionati del genere fantasy.

Curiosità intorno alle bancarelle, negli stand dedicati ai bambini e durante i concerti in Piazza Simoncelli che hanno attirato, nelle ore serali, un gran numero di persone. Ciò che ha contribuito ad accrescere l’apprezzamento tra i numerosi visitatori è stata l’opportunità, offerta ai più giovani, di socializzare valorizzando le loro passioni, come emerge dai tanti commenti via social.

Per gli amministratori si parla ovviamente di una scommessa vinta, di una scelta coerente e vincente per fare in modo che Senigallia continui ad essere al centro dell’attenzione turistica anche in quei periodi estivi meno affollati. A tal proposito arrivano commenti positivi anche dalle associazioni di categoria che lanciano anche qualche proposta per il futuro.

"L’evento Utopica ha suscitato interesse tra appassionati, curiosi e tante famiglie - spiega il presidente di Cna Senigallia Gabriele Gobessi -. Si tratta di un’iniziativa interessante perchè consente di diversificare l’offerta turistica del territorio ed offre nuove opportunità alle attività cittadine".

La fine dell’estate ha regalato giornate che non hanno nulla da invidiare a quelle che tutti attendono nel corso della cosiddetta "alta stagione". Il meteo ha offerto un assist perfetto, ora per Cna è tempo di pensare al futuro e valutare una calendarizzazione ancor più efficace.

"Di certo potenziare la stagione estiva è un tema prioritario e va affrontato con l’amministrazione. Ormai da tempo, il mese di settembre ci offre temperature gradevoli - continua il Presidente Gobessi -. È uno stimolo importante, riteniamo opportuno diluire gli eventi per avere un calendario di iniziative sempre più ricco e ben distribuito. Anticipando e prolungando la stagione estiva, possiamo pensare di attirare turisti, soprattutto stranieri, non solo nei mesi più caldi e gettonati".

Nicolò Scocchera