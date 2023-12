Va a fare una visita e cade nella buca: "Faccio causa all’ospedale di Torrette"

Va a fare una visita medica all’ospedale di Torrette ma inciampa in una buca del parcheggio visitatori e si ritrova in sala operatoria per una caviglia fratturata. Tra intervento, medicazioni e riabilitazione per riabituare il piede al peso, una donna di 57 anni, anconetana, ha dovuto fare 290 giorni di malattia. Adesso sta avviando una causa contro l’azienda ospedaliera e la società che ha in concessione l’area di sosta a pagamento perché maltenuta. L’azione legale, portata avanti dagli avvocati Ugo Pierlorenzi e Stefania Frega, è necessaria dopo che è fallita di recente la negoziazione assistita. Né l’ospedale, né l’assicurazione della società che si occupa del parcheggio hanno aderito al tentativo di conciliazione e ora la donna infortunata chiede 40mila euro di risarcimento danni. Stando alle perizie mediche fatte fare dai suoi avvocati ha riportato una invalidità permanente pari al 10%. I quasi 300 giorni di malattia sono scaturiti tra i giorni di invalidità temporanea totale e quelli di invalidità temporanea parziali. La caduta risale al 18 maggio del 2021. Era primo pomeriggio quando la 57enne, una ex barista, si era diretta a piedi verso l’ingresso dell’ospedale, dopo aver parcheggiato l’auto. Percorsi pochi metri era finita con il piede destro nella buca provocata dall’asfalto rovinato. Era inciampata e poi caduta a terra. Dal dolore non era riuscita a rialzarsi e sul posto erano dovuti intervenire il 118 e una ambulanza per trasportarla in pronto soccorso. Dopo la visita dei dottori era stata ricoverata e il 24 maggio operata. Dopo due giorni era stata dimessa con una prognosi iniziale di 30 giorni. Doveva indossare un gambaletto ingessato e fare medicazioni specifiche ogni 3-4 giorni. I medici le avevano vietato di caricare peso sul piede interessato fino alla lunga guarigione che non ha comunque raggiunto il 100% dell’utilizzo della caviglia. Gli avvocati avevano scritto prima all’ospedale di Torrette, segnalando il problema, poi si erano rivolti alla società che gestisce il parcheggio visitatori. "Non è competenza nostra – aveva sostenuto l’azienda ospedaliera – indicando le generalità della società che segue il parcheggio".

La compagnia assicurativa della società, interpellata sempre dai legali, ha risposto poco tempo fa che "non emerge alcuna responsabilità del nostro assicurato". Di parere diverso gli avvocati della donna che sostengono che non è tanto stabilire se l’insidia era prevedibile o meno dalla loro assistita quanto constatare che la buca è stata causata da uno stato di usura e chi gestisce il parcheggio dovrebbe provvedere alla manutenzione. L’avvallamento è ancora in cattivo stato, nonostante l’incidente.