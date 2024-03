Va a prendere il figlio, gli svaligiano la casa

Sono entrati dopo aver forzato la porta d’ingresso di un’abitazione di via Capanna, una volta all’interno si sono impossessati di quanto trovato a disposizione. Hanno approfittato della temporanea assenza dei proprietari. Il furto è stato messo a segno lunedì, nella fascia oraria 14 – 14,30, il tempo che la proprietaria ha impiegato per andare a prendere il figlio a scuola. È stata lei a trovare alcune stanze dell’appartamento completamente sottosopra al rientro.

La donna si è subito sincerata che gli oggetti di valore non fossero stati trovati: i malviventi hanno asportato solo alcuni monili in oro lasciati su un mobile per un valore totale di qualche centinaio di euro.

Lo scorso week-end i carabinieri hanno effettuato un controllo sul territorio allo scopo di scongiurare furti sia nella città che nell’hinterland. Sono infatti stati diversi i colpi messi a segno negli ultimi mesi e hanno interessato sia abitazioni isolate che appartamenti in condomino. Solo in alcuni casi le vittime hanno notato movimenti sospetti e in un solo caso i ladri, tre a volto coperto, erano stati ripresi dall’abitazione ripulita dagli stessi malviventi. In un’occasione, la proprietaria si era trovata faccia a faccia con i ladro che, alla vista della donna si è dato alla fuga.