Va a scuola, travolta un’altra bimba Attraversava sulle strisce con la nonna

Paura in via Isonzo: bambina di 11 anni va a scuola e viene travolta mentre attraversa. È successo intorno alle 8 di ieri: la ragazzina, accompagnata dalla nonna, era appena uscita di casa e, come ogni giorno, stava andando in classe. Con il suo zainetto rosa sulle spalle, stava attraversando sulle strisce tra via Isonzo e via Sabotino, quando è stata centrata da una Toyota Yaris bianca, condotta da una 40enne. Immediata la chiamata al 112 Nue. Sul posto, in pochi minuti, sono giunti una pattuglia della polizia locale, un mezzo dei vigili del fuoco, l’automedica di Ancona Soccorso e un’ambulanza della Croce rossa italiana. La ragazzina, che non verserebbe in gravi condizioni, lamentava dolori agli arti sinistri ed è stata quindi trasportata al vicino ospedale pediatrico Salesi. Il traffico è rimasto congestionato per qualche minuto, giusto il tempo della stabilizzazione della piccola paziente da parte dei sanitari del 118. Ancora da accertare la dinamica dell’impatto, su cui indagano i vigili. "Quello è un attraversamento pericoloso – dice una residente – in pochi si fermano per far passare i pedoni e le zebre sono scolorite".

Si tratta del secondo investimento in poche ore. Due giorni fa, una 12 enne era stata investita in via Giordano Bruno. Stava tornando da scuola, era appena scesa dal bus quando una neopatentata di 22anni l’ha centrata in pieno, intorno alle 13.30. Anche in quel caso, erano intervenuti gli agenti della polizia locale, che avevano sottoposto la guidatrice ad alcoltest, facendo tutti i rilievi del caso. La 12enne era ferita ma non ha perso conoscenza. Ha riportato un politrauma ed è stata portata per accertamenti al pronto soccorso del Salesi

Nicolò Moricci