Va a una visita medica Invalido viene multato

Invalido cerca di prenotare una visita con il sistema sanitario nazionale ma c’è da attendere troppo, ricorre al privato che gli dà disponibilità in pochi giorni ma lui per raggiungere lo studio medico viene multato, nonostante il permesso per disabili regolarmente ottenuto. "Ho scritto all’associazione Italia Cuba di Senigallia – usa il sarcasmo Luciano Giulianelli di Chiaravalle -, testuali parole: ‘Se fossi stato cubano non avrei avuto bisogno della sanità privata, avrei avuto subito la prestazione necessaria dalla sanità pubblica. Invece sono italiano e sono dovuto andare in uno studio medico associato di Senigallia. Essendo invalido ho usato la mia auto col contrassegno ed ho parcheggiato in uno stallo per sosta riservato. Mi è arrivato un verbale del Comune di Senigallia, per non aver notificato il mio arrivo. E’ un Comune che vive sul Turismo, quindi sull’ accoglienza, ma chi arriva a prescindere da qualsiasi cosa è tenuto a conoscere delle norme astruse fuori di ogni logica razionale. Per non essere perseguito dovrò pagare subito 74,20 euro altrimenti diventeranno 99,10". La targa dell’auto del signor Giulianelli è stata catturata dai sensori che sono posizionati all’accesso della ztl perché prima di accedere lui avrebbe dovuto fermare l’auto e segnalare il suo passaggio. Ma Giulianelli era ignaro di questo. "Ho regolare permesso per disabili – aggiunge – quindi ho parcheggiato nel riservato stallo in via Oberdan, dove non c’era alcun avvertimento. Per raggiungerlo ho transitato in piazza Saffi, unico accesso permesso, essendo via Chiostergi collegata e fruibile solo per l’uscita da via Oberdan". "Non posso conoscere i regolamenti degli 8mila e passa Comuni italiani – conclude Giulianelli -. Chiaravalle dove abito, non ha un’aberrazione normativa simile. Solo una mentalità "punitiva" può concepire tale prassi dove devi preannunciarti per l’ingresso negli stalli "per disabili ‘h’. Siamo al film "Non ci resta che piangere".

Sara Ferreri