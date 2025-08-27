Va al pronto soccorso, ma non gli fanno Tac e risonanza. Muore otto mesi dopo: ospedale condannato a risarcire

Dimesso dopo una caduta, è morto otto mesi più tardi per le complicazioni che un esame tempestivo avrebbero potuto evitare. È la storia di un ottantenne che nel 2016 si è presentato al Pronto soccorso di Senigallia ed è tornato a casa senza che i medici gli avessero diagnosticato le fratture vertebrali.

A distanza di anni, la Corte d’appello di Ancona ha messo nero su bianco le responsabilità dei sanitari, e ha condannato l’ospedale a un maxi-risarcimento in favore della moglie e del figlio dell’uomo: rispettivamente 168.250 euro e 148.060 euro.

La vicenda inizia nell’agosto 2016, quando l’uomo, già affetto da spondilite anchilosante, si era presentato in ospedale dopo una caduta.

Le radiografie non bastavano a chiarire la situazione, ma il paziente venne dimesso senza esami più approfonditi, con un invito a rivolgersi a visita ortopedica.

Le diffuse calcificazioni conseguenti alla malattia di cui soffriva, secondo i giudici, impedivano di accertare fratture mediante le sole radiografie: "avrebbero dovuto essere eseguite una tac eo una risonanza magnetica, per avere un quadro preciso dello stato di salute del paziente, constatando le fratture vertebrali, la cui mancata tempestiva cura ha determinato le patologie responsabili del decesso".

La diagnosi mancata ha segnato il suo destino.

Le fratture, ignorate, sono degenerate in complicazioni neurologiche che lo hanno condotto al decesso, avvenuto nell’aprile 2017 in una clinica di Torre Pedrera.

Gli eredi hanno intentato causa parlando di colpa medica, omissione diagnostica e mancata stabilizzazione chirurgica.

Dopo un primo riconoscimento parziale, la battaglia legale è arrivata fino in appello: qui i giudici hanno smontato punto per punto le difese del nosocomio. "All’ospedale spetta curare, non indirizzare verso altri luoghi di cura", si legge nella sentenza. E ancora: Il paziente "non sarebbe morto di quel che è morto se fosse stato curato bene (sarebbe morto lo stesso, come tutti, ma chissà quando e per quale malattia)". La Corte ha inoltre escluso che ci fosse prova di un "danno catastrofale" (ossia la consapevolezza lucida dell’ineluttabilità della propria fine).

Una vicenda che riapre il dibattito sulla gestione dei Pronto soccorso e sulla necessità di non ridurre la tutela della salute a logiche di risparmio.

Come scrivono i giudici, "la tutela della salute è diritto di rango costituzionale (art. 32) che non può soccombere di fronte a logiche commerciali di risparmio nell’effettuare esami strumentali: neppure (rectius soprattutto) se il paziente è anziano e già malato".

Antonella Marchionni