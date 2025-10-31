Va in auto ad abbandonare rifiuti: patente sospesa per sei mesi

Compra casa e la svuota di vecchi elettrodomestici, vestiti, medicinali, vasi e cartoni, per poi gettarli al Moreggio, vicino al fiume. Scatta la segnalazione e la polizia locale arriva al responsabile, uno straniero di mezza età. Per lui maxisanzione da 4.500 euro, obbligo di pulizia dell’intera area e pure patente sospesa (da 4 a 6 mesi) perché aveva trasportato lì i rifiuti con la sua automobile. Le indagini, coordinate dalla responsabile dell’Unità Tutela Ambientale della Polizia locale, commissario Anna Grasso, sono partite esaminando il cumulo dei rifiuti a caccia di indizi sul proprietario. Questo risultava deceduto da qualche tempo, ma gli agenti sono andati a fondo, localizzando l’abitazione del defunto, che risultava acquistata di recente da un’altra persona. Convocato in commissariato, l’uomo ha ammesso la propria responsabilità. Così è scattata la contestazione di abbandono di rifiuti non pericolosi con ammenda di 4.500 euro, un quarto della pena massima (18mila euro), perché il responsabile si è poi fatto carico di ripulire il tutto. Ma la nuova normativa, oltre a prevedere un forte inasprimento delle sanzioni per reati ambientali, aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente da 4 a 6 mesi se l’abbandono dei rifiuti avviene tramite l’uso di veicoli a motore. Di qui l’inevitabile ritiro del documento di guida. Dal comando di polizia locale ricordano: "La nuova legge prevede multe da mille a tremila euro per chi lascia il sacchetto dei rifiuti accanto al cassonetto. E se ci si arriva in auto, oltre alla multa è previsto il fermo del mezzo".

sa.fe.