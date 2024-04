Va in giro con un coltello: i carabinieri denunciano un 54enne I carabinieri di Senigallia intensificano i controlli per prevenire reati, denunciando due clandestini albanesi e un uomo con un coltello proibito. Task force anti-alcol sanziona vendita a minore. Proseguono gli accertamenti nei luoghi della movida in vista dell'estate.