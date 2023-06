Va in scena il trofeo nazionale ’Lilt Dragon Boat’

Una novità assoluta per Falconara che si prepara ad accogliere il quinto ‘Trofeo nazionale Lilt Dragon Boat’, organizzato dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Ancona in collaborazione con la locale sezione della Lega Navale per sabato (allenamenti) e domenica (gare, cerimonia e premiazione). Alla manifestazione prenderanno parte 17 equipaggi da 20 membri ciascuno, composti da donne operate di cancro al seno e che a bordo di speciali imbarcazioni si "sfideranno" nello specchio d’acqua di Villanova. "L’idea della competizione – spiega la Lilt - è un pretesto per suscitare un sentimento di nuova e vitale energia che si sprigiona da donne che con grande forza e coraggio hanno affrontato il male che le ha colpite. Un segno di possibile vittoria sulla malattia". Collateralmente all’evento è stato promosso lo screening oncologico gratuito.