Va in scooter contro un albero. Grave un 16enne

Perde il controllo dello scooter, sbanda e finisce contro un albero proprio nel giorno di Natale: paura per un ragazzo di 16 anni in via Torresi. Lo schianto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, si è verificato tra il Piano e il quartiere delle Grazie, a due passi dalle Tavernelle, due giorni fa. Il giovane, stando ad una prima e sommaria ricostruzione, si trovava in sella al suo cinquantino e stava percorrendo la periferia di Ancona, zone che pare conosca bene. Ma all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del suo motorino: la sbandata in mezzo alla strada e poi, un attimo dopo, lo schianto sulla pianta, uno dei tanti imponenti tronchi che costeggiano gli isolati di via Torresi. Il 16enne, dopo l’impatto, è stato sbalzato per 4-5 metri ed è finito scaraventato sull’asfalto. Per fortuna, nell’incidente, non sono stati coinvolti altri mezzi né pedoni. Un boato che ha fatto affacciare alla finestra i residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, due volanti della polizia e un mezzo della Croce Rossa del comitato di Ancona. I sanitari, dopo aver stabilizzato il giovane, l’hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette.

ni.mor.