"Va rivista tutta, prima gli arredi"

Credo sia oggettivo ed evidente a tutti in città quanto piazza Pertini sia stata un’opera urbanistica nata male e cresciuta peggio nel corso del tempo. Un piazza dal gusto quanto meno discutibile, da sempre incapace di svolgere una qualsiasi funzione sociale per la città. Non ho alcun timore nell’affermare che, nel lungo periodo, si dovrebbe rimettere mano al progetto complessivo della piazza ridefinendo un progetto architettonico degno di un luogo così centrale all’interno del capoluogo di regione. Un intervento quanto mai necessario e che io ovviamente caldeggio e di cui mi farei promotore.

Per quanto riguarda l’immediato, ritengo si debba partire dalla sostituzione eo rimozione di alcuni arredi della piazza tra cui le panchine, gli stalli per i manifesti, l’illuminazione e le fioriere; arredi che, oltre ad avere un brutto impatto visivo, sono di dubbia utilità e fruibilità. Questo tipo di intervento credo non sia così complicato da eseguire nel più breve tempo possibile e col massimo risultato.

Occorre poi donare il lustro che merita alla statua dei rinoceronti di Valeriano Trubbiani tramite un’opera di riqualificazione complessiva della zona in cui è ora posta; contemporaneamente andrebbe data una destinazione d’uso al casottino posto al centro della piazza sul lato, magari optando per realizzare lì una bike station come proposto all’interno dell’ultimo bilancio partecipato del Comune. Infine sono convinto che la piazza possa ancora di più essere messa al centro di eventi pubblici durante tutta la durata dell’anno.