Vaccini contro influenza e Covid: ecco come prenotarsi

Iniziata anche quest’anno la campagna antinfluenzale e contemporaneamente anche la vaccinazione anti Covid-19. I due vaccini possono essere somministrati nella stessa seduta (co-somministrazione). E’ possibile vaccinarsi contattando il proprio medico di famiglia o, per i bambini, il proprio pediatra, presso le farmacie aderenti alla campagna e anche prenotando presso i Servizi vaccinali della Ast.

Di seguito le sedi dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della Ast Ancona cui è possibile rivolgersi per la prenotazione telefonica: Ancona via C.Colombo, 106 - 071-8705563 - prenotazione dal lunedì al venerdì ore 9–12 (adulti); Ancona via C.Colombo, 106 - 071-8705536-5557 - prenotazione dal lunedì al venerdì ore 12.30 – 14.00 (età pedatrica); Castelfidardo via XXV Aprile, 61 - 071-7214146 - prenotazione lunedì, mercoledì e venerdì ore 12.30 – 13.30; Chiaravalle via Rosselli, 176 - 071-7490401-2 - prenotazione dal lunedì al venerdì ore 12.00 – 13.30; Fabriano Via Turati, 51 - 0732-634107 - prenotazione dal lunedì al venerdì ore 11.30-13.30; Falconara Via Rosselli, 11 - 071-9178664-5 - prenotazione dal lunedì al venerdì ore 12.30 – 13.30; Jesi via Guerri, 9 - 0731-534672 - prenotazione dal lunedì al venerdì ore 11.30-13.30; Osimo piazza del Comune, 4 - 071-7130427 - prenotazione dal lunedì al venerdì ore 12-13; Senigallia via dei Gerani, 8 - 071-79092310 – prenotazione dal lunedì al venerdì ore 13–14 (adulti); Senigallia via dei Gerani, 8 - 071-79092325 - prenotazione dal lunedì al venerdì ore 13–14 (bambini).